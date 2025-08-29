Nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'e ''Serdar Ortaç'' şoku!

NİKAH ŞAHİDİ SERDAR ORTAÇ UYUYAKALDI

Nikah şahidi olarak Serdar Ortaç’ı seçen Erbil, ünlü şarkıcının törene katılamamasını “uyuyakaldığı için gelmedi” şeklinde açıkladı. Nikah çıkışında Ortaç hakkında da konuşan Erbil, “Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak” ifadelerini kullandı.