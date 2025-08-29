Nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'e ''Serdar Ortaç'' şoku!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturdu. Nikah şahidi olan Serdar Ortaç'ın uyuyakaldığı için törene gelemediği öğrenildi.
Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), uzun süredir birlikte olduğu Gülseren Ceylan ile İstanbul’da sade bir nikâh töreniyle evlendi.
Çiftin nikahına yakın dostları ve Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil katıldı.
NİKAH ŞAHİDİ SERDAR ORTAÇ UYUYAKALDI
Nikah şahidi olarak Serdar Ortaç’ı seçen Erbil, ünlü şarkıcının törene katılamamasını “uyuyakaldığı için gelmedi” şeklinde açıkladı. Nikah çıkışında Ortaç hakkında da konuşan Erbil, “Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak” ifadelerini kullandı.
Çiftin evlilik öncesinde evlilik sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Erbil, bu evlilikle birlikte 6. kez dünyaevine girmiş oldu.
