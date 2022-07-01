Nil Burak'tan kötü haber!
Ünlü sanatçı Nil Burak koronavirüse yakalandı. Hastalığı ağır geçiren şarkıcı ''Tükürüğümü bile yutamıyorum'' dedi.
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, Türk Müziği'nin efsane seslerinden olan gerçek adı Pembe Nihal Munsif olan ünlü şarkıcı Nil Burak, geçtiğimiz sene ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanmıştı. 74 yaşındaki şarkıcı ameliyat edilmiş, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı. Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Koronavirüs'e yakalanan başarılı şarkıcı "Tükürüğümü yutamıyorum" dedi.
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Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Nil Burak'tan endişelendiren bir haber daha geldi
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Koronavirüse yakalandı
Ünlü isim koronavirüse yakalandı. Hastalığı kötü geçiren şarkıcı şu ifadeleri kullandı..
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Hastalığı zor geçiren Burak "Boğazımda bir çatal var sanki, tükürüğümü bile yutamıyorum" dedi.
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