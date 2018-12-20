Nilgün Belgün'den olay yaratan aldatma itirafı geldi
Kanal D'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Nilgün Belgün, yıllar önce kocası tarafından nasıl aldatıldığını ilk kez anlattı.
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Kanal D'de ekrana gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Yayında özel hayatında dair samimi açıklamlarda bulunan Belgün'ün aldatılma itirafı ise çok konuşuldu. Yıllar önce kocasını tanıdığı evli bir kadınla yakaladığını söyleyen usta oyuncu, olayı şöyle anlattı;
Turnedeydim, ama bir şey hissediyordum. Biz bir gruptuk ve grup içerisinde tatsız bir şeydi. Grubumuzdaki kadında evliydi ve ben halinden tavrından bir şeyler hissediyordum ama konduramıyordum. Benim eşim müzisyendi, kadın hep tek düğmesini aça aça şarkı isterdi...
O günde Galatasaray gecesi vardı eşimde 'eve gelip hazırlan sonra buraya gel' dedi. Eve geldiğimde telesekreterin ışığı yanıp sönüyordu. Ben de çok iyi niyetliyim.