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  3. 20 Aralık 2018 12:30

Nilgün Belgün'den olay yaratan aldatma itirafı geldi

Kanal D'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Nilgün Belgün, yıllar önce kocası tarafından nasıl aldatıldığını ilk kez anlattı.

Nilgün Belgün'den olay yaratan aldatma itirafı geldi

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Kanal D'de ekrana gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Yayında özel hayatında dair samimi açıklamlarda bulunan Belgün'ün aldatılma itirafı ise çok konuşuldu. Yıllar önce kocasını tanıdığı evli bir kadınla yakaladığını söyleyen usta oyuncu, olayı şöyle anlattı;

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Nilgün Belgün'den olay yaratan aldatma itirafı geldi

Turnedeydim, ama bir şey hissediyordum. Biz bir gruptuk ve grup içerisinde tatsız bir şeydi. Grubumuzdaki kadında evliydi ve ben halinden tavrından bir şeyler hissediyordum ama konduramıyordum. Benim eşim müzisyendi, kadın hep tek düğmesini aça aça şarkı isterdi...

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Nilgün Belgün'den olay yaratan aldatma itirafı geldi

O günde Galatasaray gecesi vardı eşimde 'eve gelip hazırlan sonra buraya gel' dedi. Eve geldiğimde telesekreterin ışığı yanıp sönüyordu. Ben de çok iyi niyetliyim.

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Nilgün Belgün'den olay yaratan aldatma itirafı geldi

Telesekretere bastım kadının sesini duydum. Bunlar konuşurken telesekreter açılmış ve bütün konuşmaları almış. Kadında 'Telesekreter açılmış Nilgün duyacak' diyor. Benim zavallı da (eski eşi) 'Merak etme ben silmesini biliyorum' diyor ama silememiş. Ben olduğu gibi olayı ve evliliği sildim."

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