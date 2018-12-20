Nilgün Belgün'den olay yaratan aldatma itirafı geldi

Turnedeydim, ama bir şey hissediyordum. Biz bir gruptuk ve grup içerisinde tatsız bir şeydi. Grubumuzdaki kadında evliydi ve ben halinden tavrından bir şeyler hissediyordum ama konduramıyordum. Benim eşim müzisyendi, kadın hep tek düğmesini aça aça şarkı isterdi...