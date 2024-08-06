Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı
Ekranların güzel oyuncusu Nilperi Şahinaya da erişim engeline takılmadan Instagram'da paylaşım yapan ünlüler arasındaki yerini kırmızılı bikinili pozlarıyla aldı.
Genç ve güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, yaz tatili paylaşımlarıyla sosyal medyaya damgasını vuran ünlüler kervanına katıldı.
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Instagram'a getirilen erişim engeline takılmadan peş peşe paylaşımlar yapan güzel oyuncunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.
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Kırmızı bikinisiyle yeşillikler içinde poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü.
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