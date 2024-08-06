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  4. Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı

Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı

Ekranların güzel oyuncusu Nilperi Şahinaya da erişim engeline takılmadan Instagram'da paylaşım yapan ünlüler arasındaki yerini kırmızılı bikinili pozlarıyla aldı.

Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı - Resim: 1

Genç ve güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, yaz tatili paylaşımlarıyla sosyal medyaya damgasını vuran ünlüler kervanına katıldı.

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Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı - Resim: 2

Instagram'a getirilen erişim engeline takılmadan peş peşe paylaşımlar yapan güzel oyuncunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

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Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı - Resim: 3

Kırmızı bikinisiyle yeşillikler içinde poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü.

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Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı - Resim: 4
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