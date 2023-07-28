Nilperi Şahinkaya tatilden erken döndü
Geçtiğimiz ay sevgilisiyle birlikte Çeşme'ye tatile giden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.
Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz ay heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi (42) ile Çeşme Dalyan'da bulunan The Beach Od Momo'da sezonu açmıştı.
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Erken saatte plaja gelen sevgililer, uzun süre arkadaşları ile sohbet etmişti. Önce arkadaşı ile denize giren Şanhinkaya’ya, daha sonra sevgilisi Yusufi de eşlik etmişti.
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Sıcağa dayanamayarak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ikili, denizin keyfini doyasıya çıkarmıştı. Şahinkaya ve Yusufi, suda birbirlerine yaptıkları şakalarla zaman geçirmişti.
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Forma görüntüsü ile tüm bakışları üzerinde toplayan oyuncu ve sevgilisi, sezonun yorgunluğunu çeşme'de atmıştı. İkili, duş aldıktan sonra şezlonglarına geçip, hem güneşlenmiş hem de arkadaşlarıyla sohbet etmişti.
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