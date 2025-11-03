Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı
Annesinin vefatı sonrasında intihar ettiği öne sürülen ancak bu iddiaları günler sonra yalanlayan ekranların güzel oyuncusu Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural geçtiğimiz Eylül ayında yaşamını yitirmişti.
Annesinin ölümünü "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim." satırlarıyla duyuran Nilperi Şahinkaya'dan önce gün de annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafa yer vererek, “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” paylaşımı yapmıştı.
Nilperi Şahinkaya'nın "ben annemsiz yapamıyorum" paylaşımının ardından sessizliğe bürünmesi sosyal medyada güzel oyuncunun intihar ettiği iddialarının yayılmasına yol açtı.
Yaşananların ardından Nilperi Şahinkaya; "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiç birimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz" demişti.