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Nilperi Şahinkaya'dan dikkat çeken ifşa: ''Süper Lig'in Senagalli futbolcusu bana yazdı''

Geçen sene Ekim ayında heykeltraş Emre Yusufi olan 5 yıllık birlikteliğini noktalayarak "bekarlar kulübü"ne giren ekranların güzel oyuncusu Nilperi Şahinkaya, Süper Lig'te forma giyen Senegalli bir futbolcunun kendisine sosyal medyadan mesajlar attığını açıkladı.

Nilperi Şahinkaya'dan dikkat çeken ifşa: ''Süper Lig'in Senagalli futbolcusu bana yazdı'' - Resim: 1

Oyuncu Nilperi Şahinkaya 5 yıldır aşk yaşadığı heykeltraş Emre Yusufi ile birlikteliğini geçen yıl Ekim ayında sonlandırmıştı.

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Nilperi Şahinkaya'dan dikkat çeken ifşa: ''Süper Lig'in Senagalli futbolcusu bana yazdı'' - Resim: 2

İkilinin ayrılığına ilişkin açıklama Emre Yusufi'den gelmiş, Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

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Nilperi Şahinkaya'dan dikkat çeken ifşa: ''Süper Lig'in Senagalli futbolcusu bana yazdı'' - Resim: 3

Şimdilerde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar ile başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse'de Özlem karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya’dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

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Nilperi Şahinkaya'dan dikkat çeken ifşa: ''Süper Lig'in Senagalli futbolcusu bana yazdı'' - Resim: 4

"Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek, kendisine gelen mesajı anlatan oyuncu duyanları şaşırttı.

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