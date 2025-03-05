Nilperi Şahinkaya'dan dikkat çeken ifşa: ''Süper Lig'in Senagalli futbolcusu bana yazdı''

İkilinin ayrılığına ilişkin açıklama Emre Yusufi'den gelmiş, Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullanmıştı.