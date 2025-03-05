Nilperi Şahinkaya'dan dikkat çeken ifşa: ''Süper Lig'in Senagalli futbolcusu bana yazdı''
Geçen sene Ekim ayında heykeltraş Emre Yusufi olan 5 yıllık birlikteliğini noktalayarak "bekarlar kulübü"ne giren ekranların güzel oyuncusu Nilperi Şahinkaya, Süper Lig'te forma giyen Senegalli bir futbolcunun kendisine sosyal medyadan mesajlar attığını açıkladı.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya 5 yıldır aşk yaşadığı heykeltraş Emre Yusufi ile birlikteliğini geçen yıl Ekim ayında sonlandırmıştı.
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İkilinin ayrılığına ilişkin açıklama Emre Yusufi'den gelmiş, Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullanmıştı.
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Şimdilerde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar ile başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse'de Özlem karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya’dan dikkat çeken bir itiraf geldi.
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"Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek, kendisine gelen mesajı anlatan oyuncu duyanları şaşırttı.
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