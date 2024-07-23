Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı
Yaz tatilini Türkiye'nin yaz tatili rotası Bodrum'da geçiren ekranların genç ve güzel oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, "gereksiz pahalıydı" yorumuyla dikkat çekti.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi pek çok yapımda izleyici ile buluşan genç ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da yaz tatilini hem Bodrum'da geçirip hem de Bodrum'dan şikayetçi olanlar kervanına katıldı.
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Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülenen Nilsu Berfin Aktaş bu yaz çok tatil yaptığını belirterek, Hollanda ve Viyana ile birlikte Bodrum'da da tatil yaptığını söyledi.
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Nilsu Berfin Aktaş her yaz olduğu gibi bu yaz da tatil konusunda gündemin birinci sırasına oturan "fiyatlar" tartışmasına dikkat çeken bir yorumla katıldı.
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Pek çok meslektaşı gibi hem tatil için Bodrum'a gidip hem de Bodrum'u eleştiren güzel oyuncu "gereksiz pahalıydı" dedi.
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