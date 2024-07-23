Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi pek çok yapımda izleyici ile buluşan genç ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da yaz tatilini hem Bodrum'da geçirip hem de Bodrum'dan şikayetçi olanlar kervanına katıldı.