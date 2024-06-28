Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti: ''Türkiye macerası bitmiştir''
Survivor All Star 2022 şampiyonu olan ve önceki gün sevgilisi Yiğit İnandı ile nişanlanan Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti.
Survivor All Star 2022 şampiyonu olan ve yarışmada Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir aşk yaşadığı Yiğit İnandı ile nişanlanmıştı.
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Bölükbaşı, Türkiye'den taşınmak için hazırlıklarını tamamladı.
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Survivor All Star 2022'de şampiyon olan ve Barış ile Ogeday'la yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile aşk yaşıyordu.
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İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikili nişanlandı.
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