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  4. Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti: ''Türkiye macerası bitmiştir''

Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti: ''Türkiye macerası bitmiştir''

Survivor All Star 2022 şampiyonu olan ve önceki gün sevgilisi Yiğit İnandı ile nişanlanan Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti.

Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti: ''Türkiye macerası bitmiştir'' - Resim: 1

Survivor All Star 2022 şampiyonu olan ve yarışmada Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir aşk yaşadığı Yiğit İnandı ile nişanlanmıştı. 

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Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti: ''Türkiye macerası bitmiştir'' - Resim: 2

Bölükbaşı, Türkiye'den taşınmak için hazırlıklarını tamamladı.

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Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti: ''Türkiye macerası bitmiştir'' - Resim: 3

Survivor All Star 2022'de şampiyon olan ve Barış ile Ogeday'la yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile aşk yaşıyordu.

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Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti: ''Türkiye macerası bitmiştir'' - Resim: 4

İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikili nişanlandı.

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