Norm Ender'e büyük şok ! Mekanın sahipliği bitti
Ünlü rapçi Norm Ender'in müzik piyasasına dönüş yaptığı "Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Eleştirdiği rapçilerle uzun süre polemik yaşayan Norm Ender son olarak şarkının çalıntı olduğu i
Norm Ender, Ezhel ve Ben Fero'ya diss attığı Mekanın Sahibi şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.
Listelerde 1 numaraya kadar yükselen Mekanın Sahibi'nin çalıntı olduğu iddiaları geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Rapçi Khontkar, Mekanın Sahibi şarkıcının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçayla olan benzerliğine dikkat çekmişti. Norm Ender ise çalıntı iddialarını kabul etmemişti.
MEKANIN SAHİBİ KALKTI Bu gelişmelerin ardından şarkı ile ilgili bugün şok bir olay yaşandı. Online müzik platformu Spotify şarkıyı listesinden kaldırdı. Şarkının Spotify'dan neden kaldırıldığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.