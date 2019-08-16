Norveç Prensesi de Bodrum'u seçti !

Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise’nin, evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek ile Bodrum’da özel bir davete katılacağı hem de tatil yapacağı öğrenildi. Dr. Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, Prenses ve Shaman Durek adına, Norveç’in Türkiye büyükelçisi ile seçkin konukların katılacağı bir davet verecek.