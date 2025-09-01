  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Önce Miray Daner gitti, ardından ismi Halo oldu, şimdi de fişi çekildi!

NOW TV'nin iddialı dizisi Hudutsuz Sevda yayın dönemi başlamadan bitti

Now TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve sezon finalinde başrol oyuncusu Miray Daner'in veda ettiği Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonda Halo adıyla ekranlara gelmesi beklenirken sürpriz bir kararla yayından kaldırıldı...

Kaynak: birsenaltuntas.com
NOW TV'nin iddialı dizisi Hudutsuz Sevda yayın dönemi başlamadan bitti - Resim: 1

NOW TV ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde Miray Daner'in canlandırdığı Zeynep karakteri ölmüş ve Miray Daner diziye veda etmişti. 

1 / 5
NOW TV'nin iddialı dizisi Hudutsuz Sevda yayın dönemi başlamadan bitti - Resim: 2

Miray Daner'in senaryo gereği diziden ayrılmasıyla dizi büyük bir dönüşüm yaşamıştı.

2 / 5
NOW TV'nin iddialı dizisi Hudutsuz Sevda yayın dönemi başlamadan bitti - Resim: 3

Yeni sezona geçmiş sezonlardan yalnızca 5 oyuncunun devam edeceği söylenen dizinin yeni adının da Halo olması bekleniyordu.

3 / 5
NOW TV'nin iddialı dizisi Hudutsuz Sevda yayın dönemi başlamadan bitti - Resim: 4

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş Hudutsuz Sevda (Halo) dizisinin yayından kaldırıldığını duyurdu.

4 / 5