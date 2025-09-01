NOW TV'nin iddialı dizisi Hudutsuz Sevda yayın dönemi başlamadan bitti
Now TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve sezon finalinde başrol oyuncusu Miray Daner'in veda ettiği Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonda Halo adıyla ekranlara gelmesi beklenirken sürpriz bir kararla yayından kaldırıldı...
Kaynak: birsenaltuntas.com
NOW TV ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde Miray Daner'in canlandırdığı Zeynep karakteri ölmüş ve Miray Daner diziye veda etmişti.
Miray Daner'in senaryo gereği diziden ayrılmasıyla dizi büyük bir dönüşüm yaşamıştı.
Yeni sezona geçmiş sezonlardan yalnızca 5 oyuncunun devam edeceği söylenen dizinin yeni adının da Halo olması bekleniyordu.
Ancak gazeteci Birsen Altuntaş Hudutsuz Sevda (Halo) dizisinin yayından kaldırıldığını duyurdu.
