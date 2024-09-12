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NOW TV'nin yeni dizisi Leyla'daki çocuğa şiddet sahnesiyle tepki çekti

NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Leyla: Hayat Aşk Adalet isimli dizinin ilk bölümündeki çocuğa şiddet sahnesi büyük tepki çekti.

NOW TV'nin yeni dizisi Leyla'daki çocuğa şiddet sahnesiyle tepki çekti - Resim: 1

Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi oyuncuların rol aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ilk bölümüyle NOW TV ekranlarına geldi. 

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NOW TV'nin yeni dizisi Leyla'daki çocuğa şiddet sahnesiyle tepki çekti - Resim: 2

Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunda uğradığı şiddete dair sahneler ise büyük tepki çekti. 

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NOW TV'nin yeni dizisi Leyla'daki çocuğa şiddet sahnesiyle tepki çekti - Resim: 3

NOW TV'de ilk bölümü yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet isimli dizide çocuğa şiddet sahnesi tepki üstüne tepki aldı. 

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NOW TV'nin yeni dizisi Leyla'daki çocuğa şiddet sahnesiyle tepki çekti - Resim: 4

Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunda uğradığı şiddet izleyenleri çok sinirlendi.

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