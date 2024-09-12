NOW TV'nin yeni dizisi Leyla'daki çocuğa şiddet sahnesiyle tepki çekti
NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Leyla: Hayat Aşk Adalet isimli dizinin ilk bölümündeki çocuğa şiddet sahnesi büyük tepki çekti.
Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi oyuncuların rol aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ilk bölümüyle NOW TV ekranlarına geldi.
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Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunda uğradığı şiddete dair sahneler ise büyük tepki çekti.
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NOW TV'de ilk bölümü yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet isimli dizide çocuğa şiddet sahnesi tepki üstüne tepki aldı.
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Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunda uğradığı şiddet izleyenleri çok sinirlendi.
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