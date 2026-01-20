NOW TV'nin yeni dizisi Yeraltı'nın yayın tarihi değiştirildi
NOW TV'nin yeni dizisi Yeraltı için geri sayım sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizi başlamadan yayın tarihi değiştirildi.
NOW TV'nin merakla beklenen ''Yeraltı'' adlı dizisi için geri sayım başladı. Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ı buluşturan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Medyapım imzalı Yeraltı dizisi başlamadan yayın günü değiştirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, pazartesi günleri izleyiciyle bulaşması planlanan dizi, çarşamba günleri ekrana gelecek.
Yeraltı dizisinin ilk bölümü 28 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak. Böylece Yeraltı, “Eşref Rüya”, “Sahipsizler” ve “Kuruluş Orhan”a rakip olacak.
Yeraltı dizisinin konusu nedir?
Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği Yeraltı, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram.
