Nükhet Duru takipçisinin ''menopoz'' yorumuna sert çıktı

"BİR KADINA MENOPOZLA SINIR KOYAMAZSINIZ"

Bunu gören Duru, yorumun ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Bugün Instagram'da paylaştığı posta gelen bir yorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir kadına menopozla, bir sanatçıya ihtiyarlıkla sınır koyamazsınız. Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim. Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız! Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Canım istediği, sağlığım da elverdiği sürece buradayım."