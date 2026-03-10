Nükhet Duru ve The Weeknd arasında sürpriz diyalog: Dünyaca ünlü yıldızdan dikkat çeken yanıt

Nükhet Duru, daha önce yaptığı açıklamalarda süreçle ilgili şeffaf bilgiler vermişti. Şarkı yayımlanmadan önce The Weeknd’in ekibinin kendisiyle ve besteci Ali Kocatepe ile iletişime geçerek yasal izinleri aldığını belirten Duru, bu iş birliğinden düzenli olarak telif geliri elde ettiğini ifade etmişti.