Nükhet Duru ve The Weeknd arasında sürpriz diyalog: Dünyaca ünlü yıldızdan dikkat çeken yanıt
The Weeknd'in 'Often' şarkısında Nükhet Duru’nun 'Ben Sana Vurgunum' eserini kullanması sonrası yaşanan telif sürecine, dünyaca ünlü yıldızdan şık bir yanıt geldi. Nükhet Duru'nun "İyi bir gelir elde ettim" açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap veren The Weeknd, "Benim için bir zevkti" diyerek müzik dünyasında sınırların olmadığını bir kez daha kanıtladı.
Türkiye'nin efsane isimlerinden 70 yaşındaki sanatçısı Nükhet Duru bu sefer de müzik dünyasında sınırların olmadığını kanıtlayan bir ayrıntı ile gündemde.
2014 yılında dünya listelerini kasıp kavuran 'Often' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Kanadalı yıldız The Weeknd, bu parçada Nükhet Duru’nun unutulmaz eseri 'Ben Sana Vurgunum'dan bir kesit kullanmıştı. Yıllar sonra bu iş birliğinin perde arkası ve iki sanatçı arasındaki diyalog, magazin gündemine taşındı.
Nükhet Duru, daha önce yaptığı açıklamalarda süreçle ilgili şeffaf bilgiler vermişti. Şarkı yayımlanmadan önce The Weeknd’in ekibinin kendisiyle ve besteci Ali Kocatepe ile iletişime geçerek yasal izinleri aldığını belirten Duru, bu iş birliğinden düzenli olarak telif geliri elde ettiğini ifade etmişti.