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  3. 24 Nisan 2019 14:55

Nur Yerlitaş'ın sözleri şok etti: Bir daha asla...

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir zor günler geçiren Nur Yerlitaş'ın beyninde tümöre rastlanmıştı. Ağustos 2018'de beyin ameliyatı olan Yerlitaş 1.5 ay önce ikinci kez operasyon geçirdi. Radyoterapi tedavisi devam eden

Nur Yerlitaş'ın sözleri şok etti: Bir daha asla...

Modacı Nur Yerlitaş 2018 yazında art arda geçirdiği panik atak krizlerinden sonra hastaneye kaldırılmış, beyninde tümöre rastlanmıştı.

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Nur Yerlitaş'ın sözleri şok etti: Bir daha asla...

Ağustos 2018'de beyin ameliyatı olan Yerlitaş 1.5 ay önce ikinci kez operasyon geçirdi.

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Nur Yerlitaş'ın sözleri şok etti: Bir daha asla...

Radyoterapi tedavisi devam eden Nur Yerlitaş 2016'da bıraktığı ekranlara bir daha asla dönmeyeceğini, hastalığı süresince 30 ünlü kişiyi hayatından çıkardığını söyledi.

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Nur Yerlitaş'ın sözleri şok etti: Bir daha asla...

İşte açıklamaları...

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