Nur Yerlitaş'ın sözleri şok etti: Bir daha asla...
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir zor günler geçiren Nur Yerlitaş'ın beyninde tümöre rastlanmıştı. Ağustos 2018'de beyin ameliyatı olan Yerlitaş 1.5 ay önce ikinci kez operasyon geçirdi. Radyoterapi tedavisi devam eden
Modacı Nur Yerlitaş 2018 yazında art arda geçirdiği panik atak krizlerinden sonra hastaneye kaldırılmış, beyninde tümöre rastlanmıştı.
Radyoterapi tedavisi devam eden Nur Yerlitaş 2016'da bıraktığı ekranlara bir daha asla dönmeyeceğini, hastalığı süresince 30 ünlü kişiyi hayatından çıkardığını söyledi.