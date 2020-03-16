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  3. 16 Mart 2020 15:55

Nuray Sayarı'dan Aşkın Sayarı açıklaması

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı tarafından şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklayan Nuray Sayarı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Nuray Sayarı'dan Aşkın Sayarı açıklaması

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, oğluyla birlikte önceki akşam bir mekanın açılışına katıldı.  Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayarı, "Oğlumun düğünü de 18 Nisan'da burada olacak" dedi.

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Nuray Sayarı'dan Aşkın Sayarı açıklaması

"ZOR BİR YIL OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM" Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili konuşan Sayarı, "2020 yılına gireceğimiz zaman çok zor bir yıl olacağını söylemiştim. Koronavirüsten kurtulalım inşallah" ifadelerini kullandı.

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Nuray Sayarı'dan Aşkın Sayarı açıklaması

Koronavirüsün burçları da etkilediğini söyleyen Nuray Sayarı, 2020 yılının ayıplanma, temizlenme ve arınma yılı olduğunu belirtti. Sayarı, "Biz Satürn’ün açısından geçiyoruz. 80 küsür yıl sonra Satürn, kova burcuna geçiş yapıyor. Gizli, saklı her şey ortaya çıkıyor. Ayıplanma, temizlenme ve arınma yılındayız" şeklinde konuştu.

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Nuray Sayarı'dan Aşkın Sayarı açıklaması

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı tarafından şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklayan astrolog, muhabirlerin soruları karşısında şunları söyledi:

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