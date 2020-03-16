Nuray Sayarı'dan Aşkın Sayarı açıklaması

Koronavirüsün burçları da etkilediğini söyleyen Nuray Sayarı, 2020 yılının ayıplanma, temizlenme ve arınma yılı olduğunu belirtti. Sayarı, "Biz Satürn’ün açısından geçiyoruz. 80 küsür yıl sonra Satürn, kova burcuna geçiş yapıyor. Gizli, saklı her şey ortaya çıkıyor. Ayıplanma, temizlenme ve arınma yılındayız" şeklinde konuştu.