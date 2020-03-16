Nuray Sayarı'dan Aşkın Sayarı açıklaması
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı tarafından şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklayan Nuray Sayarı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, oğluyla birlikte önceki akşam bir mekanın açılışına katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayarı, "Oğlumun düğünü de 18 Nisan'da burada olacak" dedi.
"ZOR BİR YIL OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM" Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili konuşan Sayarı, "2020 yılına gireceğimiz zaman çok zor bir yıl olacağını söylemiştim. Koronavirüsten kurtulalım inşallah" ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün burçları da etkilediğini söyleyen Nuray Sayarı, 2020 yılının ayıplanma, temizlenme ve arınma yılı olduğunu belirtti. Sayarı, "Biz Satürn’ün açısından geçiyoruz. 80 küsür yıl sonra Satürn, kova burcuna geçiş yapıyor. Gizli, saklı her şey ortaya çıkıyor. Ayıplanma, temizlenme ve arınma yılındayız" şeklinde konuştu.