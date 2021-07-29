Nurdan-İbrahim Büyükak çiftinin oğulları büyüdü!
Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çiftinin bebekleri Aslan Oktay, bir aylık oldu. Çiçeği burnunda anne Beşen, aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Büyükak ile Beşen'in bebekleri bir aylık oldu.
Aile arasında sade bir kutlama yapan oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen, pasta kesti. İkiliden Beşen, çekildikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
"CANIM OĞLUM"
Nurdan Beşen, paylaşımında, "Birinci ayın kutlu olsun canım oğlum" ifadelerini kullandı. Beşen'in aile fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"AİLEMİZİN BESİN ZİNCİRİ"
Öte yandan önceki gün İbrahim Büyükak, Aslan'a süt içiren eşine elleriyle pide yedirdi. Nurdan Beşen de bu kareyi, "Ailemizin besin zinciri" notuyla paylaşmıştı.