Nurdan-İbrahim Büyükak çiftinin oğulları büyüdü!

Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Büyükak ile Beşen'in bebekleri bir aylık oldu.