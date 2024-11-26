Nurgül Yeşilçay cesur kıyafetiyle davete damgasını vurdu
Türkiye'nin güzel ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay katıldığı bir özel davetteki cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde başrol oynayan ve Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sadece sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde yer alsa da katıldığı özel bir davetle yeniden gündeme geldi.
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Uzun bir süredirbir sosyal medya fenomeni gibi sosyal medya hesaplarından sık sık kısa skeçler paylaşan Nurgül Yeşilçay uzun zamandır dizilerde neden rol almadığını sitem ederek açıklamış ve "Çünkü dizi yok" demişti
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Özel bir davete siyahlar içerisinde gelen Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle adeta göz doldurdu.
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Ünlü ismin bu haline sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok şık', 'her haliyle çok güzel', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.
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