Nurgül Yeşilçay cesur kıyafetiyle davete damgasını vurdu

Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde başrol oynayan ve Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sadece sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde yer alsa da katıldığı özel bir davetle yeniden gündeme geldi.