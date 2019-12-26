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  3. 26 Aralık 2019 09:47

Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat Özer'le Kuruçeşme'de bir markette yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi. Yeşilçay, muhabirlerin estetikle ilgili sorularını yanıtladı.

Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı

Oyuncu, son dönemde yüzünde yaptırdığı işlemlerle ilgili sorulara yanıt verdi.

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Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, yüzünün hemen her yerinde bir dokunuşun olduğunu belirten Yeşilçay, “Bu zamana yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım. Bu son yaptırdığım ‘Hollywood yanağı’ değil.

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Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı

Bir şey yaptırdım ama ben de bilmiyorum. Çok güzel bir uygulama yüzümde bir incelme oldu ve hoşuma gitti. Sadece yüzüme değil boynuma, yanaklarıma ve çeneme, her yerime yaptırdım” dedi.

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Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı

Hepsini denedim

Botoks yaptıran ünlülere tavsiyelerde bulunan Yeşilçay “Bence botoks filan dünyanın en saçma işi, kimse yaptırmasın. Hepsini denedim, uyguladım, yaptırmayın kardeşim” diye konuştu.

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