Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat Özer'le Kuruçeşme'de bir markette yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi. Yeşilçay, muhabirlerin estetikle ilgili sorularını yanıtladı.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, yüzünün hemen her yerinde bir dokunuşun olduğunu belirten Yeşilçay, “Bu zamana yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım. Bu son yaptırdığım ‘Hollywood yanağı’ değil.
Bir şey yaptırdım ama ben de bilmiyorum. Çok güzel bir uygulama yüzümde bir incelme oldu ve hoşuma gitti. Sadece yüzüme değil boynuma, yanaklarıma ve çeneme, her yerime yaptırdım” dedi.