Nurgül Yeşilçay kilo alma rekoru kırdı: 10 günlük değişimi olay oldu

Yeşilçay daha önce aralıklı oruç yaptığını söylemiş ve "Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok" demişti.