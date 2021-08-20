Nurgül Yeşilçay sete hazırlık yapıyor

En sevdiğim kızlar

Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan, kardeşi Canan Doğulu, kızları Arya ve Lila ile çektirdiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Ünlü müzisyen fotoğrafın altına da şöyle yazdı: “En sevdiğim kızlardan birkaçı eksik ama olsun.”