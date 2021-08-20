Nurgül Yeşilçay sete hazırlık yapıyor
Yazın bitmesine sayılı günler kala tatil beldelerini mesken tutan ünlüler yavaş yavaş evlerine dönme hazırlığında.
Yeni projesi öncesinde son kez tatile çıkan Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bodrum’daki bir plajda görüntülendi.
Nurgül Yeşilçay yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rolü için imajını değiştirip saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, çekimler başlamadan önce son kez tatile çıktı ve soluğu Bodrum’daki evinde aldı.Yoğun tempo öncesi sakin günlerin tadını çıkaran Nurgül Yeşilçay, önceki gün Göltürkbükü’ndeki Naru Beach’teydi. Oyuncu, oğlu Osman Nejat’la birlikte geldiği plajda güneşlenirken objektife yansıdı.
Yırtık krizi
İrem Derici, önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi. Sahne öncesi bir arkadaşıyla denize giren İrem Derici, 5 dakika kadar yüzdükten sonra sudan çıktı. Mayosunun yırtıldığını düşünen şarkıcı, kısa süreli panik yaşadı. Mayosunu arkadaşına kontrol ettiren Derici, yırtık olmadığını anlayınca şezlonguna dönüp güneşlendi.
Komşu’dan günaydın
Serenay Sarıkaya, geleneksel Yunanistan tatilinin startını verdi. Yunanistan’a her yaz mutlaka giden oyuncu, ülkenin 17 ay sonra Türkiye’ye sınır kapılarını açmasıyla soluğu tatilde aldı. Sarıkaya, önceki gün bu kareyi “Kalimera” (Yunanca günaydın) notuyla Instagram’da paylaştı. Fotoğraf, 300 bine yakın beğeni aldı.
En sevdiğim kızlar
Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan, kardeşi Canan Doğulu, kızları Arya ve Lila ile çektirdiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Ünlü müzisyen fotoğrafın altına da şöyle yazdı: “En sevdiğim kızlardan birkaçı eksik ama olsun.”