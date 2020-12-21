Nurgül Yeşilçay unutamadığı telefon görüşmesini anlattı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yeşilçay, bir hayranının eşiyle telefonda konuşmasını isteyince unutamadığı bir anısını paylaştı.
Güzel oyuncu, Asmalı Konak dizisi çekimlerinde bir hayranının yanına yaklaşıp "Eşimle telefonda konuşur musunuz?" ricası üzerine kadını aradığını söyledi.
Yeşilçay "Kadına, 'Merhaba ben Nurgül' falan diyorum, kadın 'Hadi be oradan oros...' diye bağırıyor! Meğer adam kadını aldatıyormuş" diyerek, yaşadığı ilginç olayı hayranlarıyla paylaştı.
Öte yandan bir süredir karavanda yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, önceden yaptığı bir çılgınlığı daha itiraf etti.