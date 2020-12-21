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  3. 21 Aralık 2020 14:06

Nurgül Yeşilçay unutamadığı telefon görüşmesini anlattı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yeşilçay, bir hayranının eşiyle telefonda konuşmasını isteyince unutamadığı bir anısını paylaştı.

Nurgül Yeşilçay unutamadığı telefon görüşmesini anlattı

Güzel oyuncu, Asmalı Konak dizisi çekimlerinde bir hayranının yanına yaklaşıp "Eşimle telefonda konuşur musunuz?" ricası üzerine kadını aradığını söyledi.

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Nurgül Yeşilçay unutamadığı telefon görüşmesini anlattı

Yeşilçay "Kadına, 'Merhaba ben Nurgül' falan diyorum, kadın 'Hadi be oradan oros...' diye bağırıyor! Meğer adam kadını aldatıyormuş" diyerek, yaşadığı ilginç olayı hayranlarıyla paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay unutamadığı telefon görüşmesini anlattı

Öte yandan bir süredir karavanda yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, önceden yaptığı bir çılgınlığı daha itiraf etti.

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Nurgül Yeşilçay unutamadığı telefon görüşmesini anlattı

Takipçilerinin " Eskişehir'de yaşarken bir arkadaşınızla iddiaya girip sokağa bornozlu çıktığınız doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

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