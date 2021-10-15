Nurgül Yeşilçay'da NFT dünyasına girdi...
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. Yeşilçay’ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi “POZ”, NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak.
Dizileri, 100’den fazla ülkeye satılan, 2017 yılının dizi ihracat şampiyonu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi.
Yeşilçay’ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi “POZ”, NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak.
Yapımcılığını Necati Kocabay’ın, Senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini de Nurgül Yeşilçay’ın yaptığı bölümlerin 3-4 dakika süreceği yeni NFT projesi “POZ” bir Dijiroman’dır.
Eskiden fotoromanlarla başlayan bu yolculuk şimdi Dijiroman diye tanımladığımız yeni formuyla hayat buluyor. Bölümlerin akışı sadece fotoğrafla ve fotoğrafın her türlü imkanı kullanılarak sağlandı.