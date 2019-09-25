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  3. 25 Eylül 2019 00:00

Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Her daim gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla sevenlerinin takdirini kazanan Nurgül Yeşilçay son dönemde Instagam hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından sıkça söz ettirdi.

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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Güzel oyuncu son yaptığı paylaşımına yazdığı "Offf bu orta yaş, ergenlik gibi bir şey! Ne yaşlısın, ne gençsin! Ergenler gibi sesim incelip kalınlaşıyor sanki! Hem deneyimlisin hem de bi cahil cesareti! Bi an önce aksi bir ihtiyar olma hayaliyle soruyorum siz nasılsınız" sözleriyle takipçilerini güldürmeyi başardı.

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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Orta yaş grubundan olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay'ın gerçekte kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü ismin yaşları…

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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

BURCU ESMERSOY 2 Ekim 1976

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