Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Güzel oyuncu son yaptığı paylaşımına yazdığı "Offf bu orta yaş, ergenlik gibi bir şey! Ne yaşlısın, ne gençsin! Ergenler gibi sesim incelip kalınlaşıyor sanki! Hem deneyimlisin hem de bi cahil cesareti! Bi an önce aksi bir ihtiyar olma hayaliyle soruyorum siz nasılsınız" sözleriyle takipçilerini güldürmeyi başardı.