Nurgül Yeşilçay'ı sıcak çarptı! Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi
Sevgilisiyle tatile çıkan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Instagram'da bikinili pozunu paylaşan oyuncu, ''Çok sıcak'' notunu düştü.
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay, Marmaris'te tatil yapıyor.
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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile ıssız koyda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, tatilin keyfini çıkartırken sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
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Kavurucu sıcaktan bunalan oyuncu, sere serpe yere uzanıp yüzünü de havluyla kapattı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Yeşilçay, "Çok sıcak" notunu düştü.
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Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken fiziği de dikkatlerden kaçmadı.
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