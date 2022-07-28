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  4. Nurgül Yeşilçay'ı sıcak çarptı! Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi

Nurgül Yeşilçay'ı sıcak çarptı! Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi

Sevgilisiyle tatile çıkan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Instagram'da bikinili pozunu paylaşan oyuncu, ''Çok sıcak'' notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay'ı sıcak çarptı! Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi - Resim: 1

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay, Marmaris'te tatil yapıyor.

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Nurgül Yeşilçay'ı sıcak çarptı! Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile ıssız koyda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, tatilin keyfini çıkartırken sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. 

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Nurgül Yeşilçay'ı sıcak çarptı! Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi - Resim: 3

Kavurucu sıcaktan bunalan oyuncu, sere serpe yere uzanıp yüzünü de havluyla kapattı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Yeşilçay, "Çok sıcak" notunu düştü. 

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Nurgül Yeşilçay'ı sıcak çarptı! Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi - Resim: 4

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken fiziği de dikkatlerden kaçmadı. 

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