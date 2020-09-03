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  3. 03 Eylül 2020 12:45

Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımını gören kahkahaya boğuldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmişti.

Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımını gören kahkahaya boğuldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmişti.

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Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımını gören kahkahaya boğuldu

Son olarak TBT akımına uyan Yeşilçay, Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki bir fotoğrafını paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımını gören kahkahaya boğuldu

PAYLAŞIMIYLA KAHKAHAYA BOĞDU Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe dair dikkat çekici kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmin bir sahnesine ait kareyi hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımını gören kahkahaya boğuldu

Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşan Yeşilçay, 2002 yılına ait bu filmle ilgili olarak fotoğrafın üzerine "'Ne gördüm şimdi ben' diyeceğiniz bomba bir TBT buldum. Ya şu filmi bulsak da gülsek. Sen bulursun belki" notunu yazarak Ilıcalı'yı etiketledi.

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