Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımını gören kahkahaya boğuldu
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmişti.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmişti.
PAYLAŞIMIYLA KAHKAHAYA BOĞDU Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe dair dikkat çekici kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmin bir sahnesine ait kareyi hesabının hikaye bölümünden paylaştı.