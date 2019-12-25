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  3. 25 Aralık 2019 13:55

Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Nuri Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na geçtiğimiz Mart ayında bir gece kulübünde evlenme teklifi etmişti. 10 yıldır Burcu Sezginoğlu ile birlikte olan Nuri Alço bu yaşına kadar sadece bir evlil

Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı

Şarkıcı Fulden Uras, bu yaşına kadar sadece bir evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço'nun 45 yıl önce anneannesiyle evli olduğunu ancak bunu yıllardır sakladığını söyledi.

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Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı

Nuri Alço'nun bilinmeyen evliliğini 45 yıl sonra açıklayan şarkıcı Fulden Uras, magazin programına telefonla katılarak şu ifadeleri kullandı:

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Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı

"Benim anneannemin hayat görüşü çok açık. O yıllarda mavi gelinlik giyecek kadar modern biriydi. Ne kadar evli kaldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene evli kaldıklarını tahmin ediyorum.

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Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı

"ANNEANNEMİ ALDATTI" Nuri Alço o zamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu, yani bir aldatılma var. Şarkıcının ismini söylememeyi tercih ediyorum kimseyi kırmak istemem. Nuri bunu çok inkar etti. Biz ona hep Nuri derdik hiç dede demedik.

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