Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı

"ANNEANNEMİ ALDATTI" Nuri Alço o zamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu, yani bir aldatılma var. Şarkıcının ismini söylememeyi tercih ediyorum kimseyi kırmak istemem. Nuri bunu çok inkar etti. Biz ona hep Nuri derdik hiç dede demedik.