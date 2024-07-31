Nursel Ergin boşandığı eşiyle dudak dudağa pozlarla aşk tazeledi

2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşanan ve o dönem "Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik dans ettik, birçok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ,ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik, değer verdik aşkı tattık" demişti.