Nursel Ergin ile kızının fotoğrafında anne hangisi kızı hangisi karıştı
Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin’in kızıyla paylaştığı fotoğraf takipçilerine "hangisi annesi hangisi kızı" dedirtti.
Şimdilerde Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Kızı Bengü ile pozlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin son paylaştığı kare adeta sosyal medyayı salladı.
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Kızı Bengü'ye sarıldığı fotoğrafları peş peşe paylaşan Nursen Ergin o pozlara 'Kelimelerim yetmiyor' notunu düştü.
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Anne kızın kareleri kısa sürede beğeni alırken sosyal medyada; 'Hangisi kızı bilemedim', 'Kızı daha olgun görünüyor', 'Anne iyi bakmış kendine' gibi yorumlar yapıldı.
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