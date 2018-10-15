Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi

Sanatçılarda çok görülen bir rahatsızlık bipolar ama her şeyin tedavisi var, yeter ki sen gönüllü ol. ‘Ben de bir şey yok’ dersen olmaz, ‘Evet; ben de bir arıza var, herkes benden rahatsız, insanlar beni eleştiriyorsa bir problem var.’ O zaman ‘ben bunun uzmanına gitmeliyim’ de sorununu çöz.

