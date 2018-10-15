Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi
Nurseli İdiz, yaşadığı zor günleri 2. Sayfa programına anlattı.
teve2 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına ünlü oyuncu Nurseli İdiz konuk oldu. İdiz yaşadığı zor günleri anlattı.
İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları…
Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi 6 yıl sonra sonuç verdi psikolojik tedaviler, şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti.
Bir süreç bu, Allah korusun kanser oluyorsun uzun bir süre tedavi görüyorsun, bu da öyle uzun bir süreç… Allah bütün hastalara şifa versin.