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  3. 15 Ekim 2018 14:58

Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi

Nurseli İdiz, yaşadığı zor günleri 2. Sayfa programına anlattı.

Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi

teve2 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına ünlü oyuncu Nurseli İdiz konuk oldu. İdiz yaşadığı zor günleri anlattı.

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Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi

İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları…

Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi 6 yıl sonra sonuç verdi psikolojik tedaviler, şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti.

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Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi

Bir süreç bu, Allah korusun kanser oluyorsun uzun bir süre tedavi görüyorsun, bu da öyle uzun bir süreç… Allah bütün hastalara şifa versin.

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Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi

Sanatçılarda çok görülen bir rahatsızlık bipolar ama her şeyin tedavisi var, yeter ki sen gönüllü ol. ‘Ben de bir şey yok’ dersen olmaz, ‘Evet; ben de bir arıza var, herkes benden rahatsız, insanlar beni eleştiriyorsa bir problem var.’ O zaman ‘ben bunun uzmanına gitmeliyim’ de sorununu çöz.

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