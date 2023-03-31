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  4. Nusret, AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı

Nusret, AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı.

Nusret, AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı - Resim: 1

Ete tuz atma hareketiyle dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret Gökçe bu sefer yaptığı yardımla alkış aldı.

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Nusret, AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı - Resim: 2

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralarımızı sarmaya çalışırken, büyük yardımlardan birini de Nusret Gökçe yaptı.

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Nusret, AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı - Resim: 3

Bağış yağacağını söyleyip sonra sözünden cayanlar gibi davranmayan Nusret, yaptığı bağışın dekontuna kadar gösterdi.

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Nusret, AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı - Resim: 4

Nusret AFAD'a tam 25 milyon TL bağışladı.

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