Nusret, AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'a yaptığı bağışın dekontunu paylaştı.
Ete tuz atma hareketiyle dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret Gökçe bu sefer yaptığı yardımla alkış aldı.
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralarımızı sarmaya çalışırken, büyük yardımlardan birini de Nusret Gökçe yaptı.
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Bağış yağacağını söyleyip sonra sözünden cayanlar gibi davranmayan Nusret, yaptığı bağışın dekontuna kadar gösterdi.
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Nusret AFAD'a tam 25 milyon TL bağışladı.
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