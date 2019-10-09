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  3. 09 Ekim 2019 00:02

Nusret Gökçe dev ayakkabılarıyla gündem oldu

Tuzlama (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, kubbe üzerinde çektirdiği fotoğrafla çok konuşuldu. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Nusret Gökçe'nin büyük ayakkabılarına yorum yağdı.

Nusret Gökçe dev ayakkabılarıyla gündem oldu

Instagram'da 23,3 takipçi sayısıyla en üst sırada bulunan Nusret Gökçe'nin ayakkabıları alay konusu oldu. Gökçe'nin ayakkabıları çok büyük bulundu.

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Nusret Gökçe dev ayakkabılarıyla gündem oldu

FAZLASIYLA BÜYÜK BULUNDU Sosyete kasabı Nusret Gökçe, kubbe üzerinde fotoğrafını yayınladı. Gökçe'nin takipçileri ise fotoğraftaki ayakkabı detayına takıldı. Gökçe'nin ayakkabıları vücuduna göre fazlasıyla büyük bulundu.

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Nusret Gökçe dev ayakkabılarıyla gündem oldu

"AYAKKABILAR 55 NUMARA GALİBA" Konuyla ilgili fotoğrafa yorum yapın bir takipçisi, "Nusret o ayakkabılar ne öyle kocaman çıkmış." ifadelerini kullandı. Gökçe'nin başakı bir takipçisi ise, "Ayakkabılar 55 numara galiba." yorumunu yaptı.

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Nusret Gökçe dev ayakkabılarıyla gündem oldu

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