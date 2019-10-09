Nusret Gökçe dev ayakkabılarıyla gündem oldu

"AYAKKABILAR 55 NUMARA GALİBA" Konuyla ilgili fotoğrafa yorum yapın bir takipçisi, "Nusret o ayakkabılar ne öyle kocaman çıkmış." ifadelerini kullandı. Gökçe'nin başakı bir takipçisi ise, "Ayakkabılar 55 numara galiba." yorumunu yaptı.