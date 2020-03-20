Nusret Gökçe'nin telefonu kilitlendi
Saltbea hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe Instagram hesabı üzerinden telefon numarasını yayınladı. Telefon numarasını yayınlar yayınlamaz binlerce arama alan Nusret Gökçe, yaptığı telefon görüşmelerini de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Saltbea hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe Instagram hesabı üzerinden telefon numarasını yayınladı. Telefon numarasını yayınlar yayınlamaz binlerce arama alan Nusret Gökçe, yaptığı telefon görüşmelerini de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Nusret Gökçe geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden şahsi telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi.
''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Nusret Gökçe gelen aramalara tek tek cevap vermeye çalıştı.