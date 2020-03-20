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  3. 20 Mart 2020 10:45

Nusret Gökçe'nin telefonu kilitlendi

Saltbea hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe Instagram hesabı üzerinden telefon numarasını yayınladı. Telefon numarasını yayınlar yayınlamaz binlerce arama alan Nusret Gökçe, yaptığı telefon görüşmelerini de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Nusret Gökçe'nin telefonu kilitlendi

Saltbea hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe Instagram hesabı üzerinden telefon numarasını yayınladı. Telefon numarasını yayınlar yayınlamaz binlerce arama alan Nusret Gökçe, yaptığı telefon görüşmelerini de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Nusret Gökçe'nin telefonu kilitlendi

Nusret Gökçe geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden şahsi telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi.

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Nusret Gökçe'nin telefonu kilitlendi

''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Nusret Gökçe gelen aramalara tek tek cevap vermeye çalıştı.

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Nusret Gökçe'nin telefonu kilitlendi

Telefon numarasını paylaşmasının ardından binlerce telefon araması alan Nusret Gökçe, gelen çağrılara cevap vererek arayanlarla muhabbet etti.

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