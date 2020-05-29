Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli
Nusret Gökçe, Ramazan ayı öncesi sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşmış, takipçileriyle dertleşmişti. İhtiyaç sahiplerini not alan Gökçe, 25 bin kişiye yardım eli uzattı.
Nusret Gökçe, Ramazan ayı öncesi sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşmış, takipçileriyle dertleşmişti. İhtiyaç sahiplerini not alan Gökçe, 25 bin kişiye yardım eli uzattı.
Nusret Gökçe'nin yaptığı yardımı kaleme alan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın, "Bundan Sonra Olan Olmayana Verecek" başlıklı yazısı şöyle:
"Kısa zamanda büyük servet kazanan ve birçok sanatçıdan daha popüler olan, adını bir dünya markası haline getiren Nusret'in patronu Nusret Gökçe, kazandıklarını paylaşmaya devam ediyor.