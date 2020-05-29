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  3. 29 Mayıs 2020 14:35

Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli

Nusret Gökçe, Ramazan ayı öncesi sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşmış, takipçileriyle dertleşmişti. İhtiyaç sahiplerini not alan Gökçe, 25 bin kişiye yardım eli uzattı.

Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli

Nusret Gökçe, Ramazan ayı öncesi sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşmış, takipçileriyle dertleşmişti. İhtiyaç sahiplerini not alan Gökçe, 25 bin kişiye yardım eli uzattı.

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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli

Nusret Gökçe'nin yaptığı yardımı kaleme alan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın, "Bundan Sonra Olan Olmayana Verecek" başlıklı yazısı şöyle:

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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli

"Kısa zamanda büyük servet kazanan ve birçok sanatçıdan daha popüler olan, adını bir dünya markası haline getiren Nusret'in patronu Nusret Gökçe, kazandıklarını paylaşmaya devam ediyor.

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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli

8,5 MİLYON LİRA! Kadınlar Günü'nde yaptığı etkinlikle 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırlayan Nusret Gökçe'ye, o günün maliyeti 8.5 milyon lira olmuştu.

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