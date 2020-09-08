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  3. 08 Eylül 2020 13:31

Nusret Gökçe'den Lübnan için dev bağış

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak için Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı. Gökçe, kampanya için Etiler'deki şubesinin bir günlük cirosu olan 442 bin TL'yi bağışladı.

Nusret Gökçe'den Lübnan için dev bağış

Nusret Gökçe, Beyrut’ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

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Nusret Gökçe'den Lübnan için dev bağış

Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler şubesinin 5 Eylül’de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı.

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Nusret Gökçe'den Lübnan için dev bağış

Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL’lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu dile getirdi.

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Nusret Gökçe'den Lübnan için dev bağış

"Biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" verecek diyen Gökçe, restoranın birgünlük ciro belgesini de yayınladı. 

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