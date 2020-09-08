Nusret Gökçe'den Lübnan için dev bağış
Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak için Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı. Gökçe, kampanya için Etiler'deki şubesinin bir günlük cirosu olan 442 bin TL'yi bağışladı.
Nusret Gökçe, Beyrut’ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.
Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler şubesinin 5 Eylül’de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı.
Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL’lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu dile getirdi.