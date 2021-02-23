Nusret yeni restoranının tanıtımını böyle yaptı
''Saltae'' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, ABD'nin Dallas şehrinde restoran açıyor. Gökçe, yeni restoranını dikkat çeken bir yöntemle tanıttı.
İş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe, Dallas'ta açacağı yeni restoranını, evlilik tekliflerinde uçağın kuyruğuna asılan pankart yöntemini uyguladı.
Dünyanın birçok yerinde restoranları olan 37 yaşındaki ünlü işletmeci, "Haftaya Dallas şubesi açılıyor" yazdırdığı pankartı uzun süre gökyüzünde dolaştırdı.