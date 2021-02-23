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  3. 23 Şubat 2021 21:39

Nusret yeni restoranının tanıtımını böyle yaptı

''Saltae'' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, ABD'nin Dallas şehrinde restoran açıyor. Gökçe, yeni restoranını dikkat çeken bir yöntemle tanıttı.

Nusret yeni restoranının tanıtımını böyle yaptı

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe, Dallas'ta açacağı yeni restoranını, evlilik tekliflerinde uçağın kuyruğuna asılan pankart yöntemini uyguladı.

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Nusret yeni restoranının tanıtımını böyle yaptı

Dünyanın birçok yerinde restoranları olan 37 yaşındaki ünlü işletmeci, "Haftaya Dallas şubesi açılıyor" yazdırdığı pankartı uzun süre gökyüzünde dolaştırdı.

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Nusret yeni restoranının tanıtımını böyle yaptı

Nusret Gökçe'nin dikkat çeken tanıtımı, 33.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında 2.6 milyondan fazla görüntülenme ve yüzlerce yorum aldı.

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