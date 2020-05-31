Nusret'in kardeşiyle benzerliği olay oldu!

ABİ KARDEŞ RAKİP OLDU

Dünyanın çeşitli yerlerinde mekanı bulunan Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Kuveyt'te "Sultan Cheff" olarak açılan restoranda et pişirip herkesin gönlünü kazanan Özgür Gökçe, abisine de rakip oldu. Gökçe bir süre sonra ise İstanbul Sarıyer'de bir restoran açmış.