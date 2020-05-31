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  3. 31 Mayıs 2020 10:04

Nusret'in kardeşiyle benzerliği olay oldu!

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi Özgür Gökçe görenleri şaşırttı.

Nusret'in kardeşiyle benzerliği olay oldu!

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya ulaşan Nusret Gökçe'nin kendisi gibi kasap olan kardeşi Özgür Gökçe'nin pozları sosyal medyaya damga vurdu. Kardeşlerin birbirine olan benzerlikleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Nusret'in kardeşiyle benzerliği olay oldu!

ABİ KARDEŞ RAKİP OLDU
Dünyanın çeşitli yerlerinde mekanı bulunan Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Kuveyt'te "Sultan Cheff" olarak açılan restoranda et pişirip herkesin gönlünü kazanan Özgür Gökçe, abisine de rakip oldu. Gökçe bir süre sonra ise İstanbul Sarıyer'de bir restoran açmış.

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Nusret'in kardeşiyle benzerliği olay oldu!

Özgür Gökçe yaptığı işleri ise abisinin desteğiyle ve abisine danışarak yaptığını da her fırsatta söylemeyi ihmal etmiyor.

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Nusret'in kardeşiyle benzerliği olay oldu!

İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İkiz kadar benzeyen iki kardeş, verdikleri pozlarla da adlarından söz ettiriyor.

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