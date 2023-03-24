O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi?
Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki gerdek gecesi sahnesi RTÜK'ü harekete geçirdi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde zorla evlendirilen Nursema, gerdek gecesinde kocası tarafından camdan aşağı atıldı. Bu sahnenin ardından RTÜK harekete geçti.
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RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye dizi sebebiyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.
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"Fatih Altaylı ile Bire Bir" programına konuk olan dizinin başrol oyuncuları ise karar tepki gösterdi.
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi.
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