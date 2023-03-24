için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi?

O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi?

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki gerdek gecesi sahnesi RTÜK'ü harekete geçirdi.

O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi? - Resim: 1

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde zorla evlendirilen Nursema, gerdek gecesinde kocası tarafından camdan aşağı atıldı. Bu sahnenin ardından RTÜK harekete geçti. 

1 / 7
O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi? - Resim: 2

RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye dizi sebebiyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

2 / 7
O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi? - Resim: 3

"Fatih Altaylı ile Bire Bir" programına konuk olan dizinin başrol oyuncuları ise karar tepki gösterdi.

3 / 7
O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi? - Resim: 4

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi. 

4 / 7