O Ses Almanya yarışmasına damga vurmuştu! Zeynep Avcı: Beni o tarzda kıyafetlerle göremezsiniz

Sade bir kıyafet tercih eden 39 yaşındaki şarkıcı, "Son dönemde popçular arasında yaşanan dekolte yarışında sizi de görebilir miyiz?" sorusuna şu cevabı verdi: Herkesin kendi tercihi. Beni o tarzda kıyafetlerle göremezsiniz. Ben sesimle, şarkılarımla ön planda olmak istiyorum. Benim örnek aldığım isimler farklı. Sıla, Sezen Aksu, Nilüfer gibi isimleri kendime örnek alıyorum.

"HER HAFTA TÜRKİYE'YE GELİYORUM"

'O Ses Almanya' yarışmasından sonra Türkiye’de kendisine büyük bir ilginin olduğunu belirten Avcı, “22 yıldır sahne yapıyordum ama yarışmadan sonra her hafta sahne için Türkiye'ye geliyorum. Türkiye havası soluyup, tekrar Berlin’e gidiyorum” şeklinde konuştu.