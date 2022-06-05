O Ses Almanya yarışmasına damga vurmuştu! Zeynep Avcı: Beni o tarzda kıyafetlerle göremezsiniz
Almanya'da katıldığı yarışma ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Zeynep Avcı, açıklamalarda bulundu.
Almanya'da katıldığı yarışma ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Zeynep Avcı, Kozyatağı’nda bir mekanda sahneye çıktı. Sezen Aksu’dan Yıldız Tilbe’ye, İbrahim Tatlıses’ten Nilüfer’e kadar çok sayıda usta sanatçının hit şarkılarını yorumlayan sanatçı, sahne performansı ve sesiyle kendisini dinlemeye gelenlerden alkış aldı.
Sade bir kıyafet tercih eden 39 yaşındaki şarkıcı, "Son dönemde popçular arasında yaşanan dekolte yarışında sizi de görebilir miyiz?" sorusuna şu cevabı verdi: Herkesin kendi tercihi. Beni o tarzda kıyafetlerle göremezsiniz. Ben sesimle, şarkılarımla ön planda olmak istiyorum. Benim örnek aldığım isimler farklı. Sıla, Sezen Aksu, Nilüfer gibi isimleri kendime örnek alıyorum.
"HER HAFTA TÜRKİYE'YE GELİYORUM"
'O Ses Almanya' yarışmasından sonra Türkiye’de kendisine büyük bir ilginin olduğunu belirten Avcı, “22 yıldır sahne yapıyordum ama yarışmadan sonra her hafta sahne için Türkiye'ye geliyorum. Türkiye havası soluyup, tekrar Berlin’e gidiyorum” şeklinde konuştu.
"SILA BEN BÜYÜK ŞANSIM"
Sıla Gençoğlu imzalı 'Çığ' adlı single'ı ile dikkat çeken Zeynep Avcı, “Sıla ile çok güzel bir uyum yakaladık. Konserine davet edilmiştim. O gün aramızda oluşan elektrikten dolayı bana destek çıkmak istedi. Bu şekilde yolculuğumuz başladı. Sıla benim en güzel, en büyük şanslarımdan biri. Kaliteli olan her şeyde bulunmak isterim. Sürpriz projelerimiz de olacak” diyerek, sevenlerine müjde verdi.
"TAN'DAN ÇOK GÜZEL BİR TEBRİK MESAJI GELDİ"
Tan Taşçı'nın 2018 yılında yayınlanan 'Yalan' şarkısını seslendirerek ün kazanan Zeynep Avcı, “Tan Taşçı ile tanışma fırsatım daha olmadı. Sadece kendisinden çok güzel bir tebrik mesajı geldi. İnşallah en kısa zamanda tanışma fırsatımız olur” şeklinde konuştu. Tan'ın Ekim 2021'de Instagram hesabından paylaştığı tebrik mesajı: The Voice Germany'de (O Ses Almanya) 'Yalan' ile yarışan Zeynep Avcı’yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım.
Türk oyuncuları egolu bulan Kerem Bürsin’in sözleri hatırlatılan Avcı, “Ego sadece sanatçılara özel değil, bence her insanda biraz ego olmalı. Abartılmadığı sürece negatif bir anlam taşımıyor. Ego olmalı ki insan kendine güvensin, başarılı olsun. Tabii ki ego tavan yapmamalı” ifadelerini kullandı.