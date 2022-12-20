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  4. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına hangi ünlülerin katılacağı belli oldu.

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın her yıl yılbaşında ekrana getirdiği O Ses Türkiye programında bu yıl hangi ünlülerin yarışacağı belli oldu.


31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında dikkat çeken isimler yer aldı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında yarışacak ünlüler şöyle;

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O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu - Resim: 2

Talat Bulut

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O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu - Resim: 3

Kerem Alışık

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O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu - Resim: 4

Ebru Şahin

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