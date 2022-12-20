O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu
Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına hangi ünlülerin katılacağı belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın her yıl yılbaşında ekrana getirdiği O Ses Türkiye programında bu yıl hangi ünlülerin yarışacağı belli oldu.
31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında dikkat çeken isimler yer aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında yarışacak ünlüler şöyle;
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Talat Bulut
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Kerem Alışık
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Ebru Şahin
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