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  3. 30 Aralık 2020 17:15

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

31 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle televizyon eğlencesinin daha da önem kazandığı bu yılbaşında ekran başındaki izleyiciler O Ses Yılbaşı Özel programını merakla bekliyor.

2021 yılına giriş yapacağımız güne özel olarak yılbaşı konseptli O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına hangi konukların katılacağı belli oldu. Peki O Ses Türkiye Yılbaşında hangi sanatçılar konuk olacak?

Heyecanla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına; Sen Çal Kapımı dizisinin yıldız oyuncuları; Kerem Bursin, Hande Erçel,

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Masumlar Apartmanı dizisiyle yakından takip ettiğimiz usta oyuncu Ezgi Mola,

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Survivor'da yıldızı parlayan yetenek Cemal Can Canseven,

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Her yaptığıyla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki,

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