O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle televizyon eğlencesinin daha da önem kazandığı bu yılbaşında ekran başındaki izleyiciler O Ses Yılbaşı Özel programını merakla bekliyor.



2021 yılına giriş yapacağımız güne özel olarak yılbaşı konseptli O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına hangi konukların katılacağı belli oldu. Peki O Ses Türkiye Yılbaşında hangi sanatçılar konuk olacak?



Heyecanla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına; Sen Çal Kapımı dizisinin yıldız oyuncuları; Kerem Bursin, Hande Erçel,