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  4. O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?

Dün akşam ünlü isimlerin katılımıyla TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kazanan isim belli oldu.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? - Resim: 1

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımı oldu. Oğuzhan Koç'un takımında Eser-Berfu Yenenler çifti yer alıyordu. Dans edip şarkı söyleyen çift gecenin galibi olurken Oğuzhan Koç'a ilk zaferini kazandırdı.

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O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? - Resim: 2

Gecenin ikincisi Yasemin Sakallıoğlu, üçüncüsü Gökçe Bahadır, dördüncüsü Feyyaz Şerifoğlu, beşincisi de Damla Sönmez oldu.

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O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? - Resim: 3

 Yasemin Sakallıoğlu Feyyaz Şerifoğlu Merve Dizdar Sabri Sarıoğlu İlayda Alişan Zeynep Avcı Berfu-Eser Yenenler Gökçe Bahadır Perihan Savaş Cem Davran

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