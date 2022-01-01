O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?
Dün akşam ünlü isimlerin katılımıyla TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kazanan isim belli oldu.
O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımı oldu. Oğuzhan Koç'un takımında Eser-Berfu Yenenler çifti yer alıyordu. Dans edip şarkı söyleyen çift gecenin galibi olurken Oğuzhan Koç'a ilk zaferini kazandırdı.
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Gecenin ikincisi Yasemin Sakallıoğlu, üçüncüsü Gökçe Bahadır, dördüncüsü Feyyaz Şerifoğlu, beşincisi de Damla Sönmez oldu.
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Yasemin Sakallıoğlu Feyyaz Şerifoğlu Merve Dizdar Sabri Sarıoğlu İlayda Alişan Zeynep Avcı Berfu-Eser Yenenler Gökçe Bahadır Perihan Savaş Cem Davran
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