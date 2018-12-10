O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ü ağlatan sürpriz

Hani bir söz vardır ben çok severim 'Vazgeçmek ve vazgeçmekten vazgeçmek' İyilik yaparsın herkese bahsedersin o ne vazgeçmek nede vazgeçmekten vazgeçmek. İyilik yaparsın oturup evde düşünürsün, bu vazgeçmek. İyilik yaparsın unutursun, bu vazgeçmekten vazgeçmek. Onun için seni tebrik ediyorum kardeşim.''