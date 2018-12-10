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  3. 10 Aralık 2018 14:05

O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ü ağlatan sürpriz

Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma O Ses Türkiye'de jüri üyesi Beyazıt Öztürk, kendisine yapılan sürpriz üzerine oldukça duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.

O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ü ağlatan sürpriz

Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma O Ses Türkiye'de jüri üyesi Beyazıt Öztürk, kendisine yapılan sürpriz üzerine oldukça duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.

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O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ü ağlatan sürpriz

Yıllar önce yapımına katkıda bulunduğu işitme engelliler okulunun öğrencilerinin büyüdüğünü gören Beyazıt Öztürk duygu dolu anlar yaşadı. Beyazıt Öztürk '' Hayat böyle olunca güzel. Şunu şöyle görmek, 10 sene önce, unutmuştum sende hiç bahsetmedin.

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O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ü ağlatan sürpriz

Hani bir söz vardır ben çok severim 'Vazgeçmek ve vazgeçmekten vazgeçmek' İyilik yaparsın herkese bahsedersin o ne vazgeçmek nede vazgeçmekten vazgeçmek. İyilik yaparsın oturup evde düşünürsün, bu vazgeçmek. İyilik yaparsın unutursun, bu vazgeçmekten vazgeçmek. Onun için seni tebrik ediyorum kardeşim.''

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O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ü ağlatan sürpriz

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