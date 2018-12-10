O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ü ağlatan sürpriz
Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma O Ses Türkiye'de jüri üyesi Beyazıt Öztürk, kendisine yapılan sürpriz üzerine oldukça duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma O Ses Türkiye'de jüri üyesi Beyazıt Öztürk, kendisine yapılan sürpriz üzerine oldukça duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.
Yıllar önce yapımına katkıda bulunduğu işitme engelliler okulunun öğrencilerinin büyüdüğünü gören Beyazıt Öztürk duygu dolu anlar yaşadı. Beyazıt Öztürk '' Hayat böyle olunca güzel. Şunu şöyle görmek, 10 sene önce, unutmuştum sende hiç bahsetmedin.
Hani bir söz vardır ben çok severim 'Vazgeçmek ve vazgeçmekten vazgeçmek' İyilik yaparsın herkese bahsedersin o ne vazgeçmek nede vazgeçmekten vazgeçmek. İyilik yaparsın oturup evde düşünürsün, bu vazgeçmek. İyilik yaparsın unutursun, bu vazgeçmekten vazgeçmek. Onun için seni tebrik ediyorum kardeşim.''