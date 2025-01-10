Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye geri dönüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri belli oldu. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yanına sürpriz bir isim oturacak.

İşte O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler: