O yorumlar bardağı taşırdı; Feyza Civelek soluğu mahkemede aldı
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Feyza Civelek, verdiği bir röporajda kullandığı "biri beni 1 dakika görmek için 100 bin TL teklif etmiş" ifadeleri sonrasında kendisi hakkındaki iddialar ve hakarete varan ifadeler sonrasında soluğu savcılıkta aldı.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, hakkında onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler için harekete geçti.
Sık sık dizinin senaryosuyla ilgili önden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken hatta hakkında dizinin setiyle ilgili olarak skandal iddiaların ortaya atıldığı Feyza Civelek bu sefer katıldığı bir programda Hakan Gence'ye yaptığı açıklamada kendisini sadece 1 dakika görmek için 100 bin lira teklif edildiğini söylemişti.
Feyza Civelek'in avukatı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Feyza Civelek adına tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.
Avukatı Ümit Abanoz aracılığıyla açıklamada bulunan Feyza Civelek, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımında; "Kamuoyunun bilgisine; müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla..." ifadelerine yer verdi.