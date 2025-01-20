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Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül töreni sırasında Lübnanlı ünlü şarkıcı Elissa töreni siyah bir örtüyle terk etmek zorunda kaldı.

Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı - Resim: 1

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Türk ve yabancı birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti

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Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı - Resim: 2

Ancak geceye, Lübnanlı şarkıcı Elissa'nın yaşadığı talihsiz bir olay damga vurdu.

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Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı - Resim: 3

52 yaşındaki Elissa, törende beklenmedik bir şekilde zor anlar yaşadı.

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Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı - Resim: 4

Şarkıcının göğsündeki silikonlardan birinin patlaması sonucu rahatsızlanan sanatçı, görevlilerin yardımıyla hızlıca tören alanından ayrıldı.

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