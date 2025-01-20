Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül töreni sırasında Lübnanlı ünlü şarkıcı Elissa töreni siyah bir örtüyle terk etmek zorunda kaldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Türk ve yabancı birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti
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Ancak geceye, Lübnanlı şarkıcı Elissa'nın yaşadığı talihsiz bir olay damga vurdu.
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52 yaşındaki Elissa, törende beklenmedik bir şekilde zor anlar yaşadı.
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Şarkıcının göğsündeki silikonlardan birinin patlaması sonucu rahatsızlanan sanatçı, görevlilerin yardımıyla hızlıca tören alanından ayrıldı.
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