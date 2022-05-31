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  4. Ödül töreninde Zehra Güneş rüzgarı! Tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı

Ödül töreninde Zehra Güneş rüzgarı! Tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı

Milli voleybolcu Zehra Güneş katıldığı ELLE Style Awards ödül töreninde tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ödül töreninde Zehra Güneş rüzgarı! Tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı - Resim: 1

Milli voleybolcu Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katıldı. Güzel sporcu Güneş'in ödül törenindeki tarzı sosyal medyayı salladı.

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Ödül töreninde Zehra Güneş rüzgarı! Tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı - Resim: 2

Voleyboldaki başarılarıyla sık sık adından söz ettiren Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da son dönemde öne çıkıyor.

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Ödül töreninde Zehra Güneş rüzgarı! Tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı - Resim: 3

Son olarak bir ödül törenine katılan ve ödül alan Zehra Güneş süper mini elbisesi, göğüs dekoltesi ve diz üstüne kadar gelen bağcıklı sandaletleriyle dikkat çekti.

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Ödül töreninde Zehra Güneş rüzgarı! Tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı - Resim: 4

Zehra Güneş'in cesur tarzı ve makyajı sosyal medyanın gündemindeydi. Güneş'i görenler "Her zaman çok cool", "Efsane görünüyorsun" yorumları yaptı.

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