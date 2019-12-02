Öğrencisine çıplak fotoğraf gönderen güzellik kraliçesi başını yaktı

ABD'nin Kentucky eyaletinde 2014 yılında güzellik kraliçesi seçilen ve daha sonra öğretmenlik mesleğine geri dönen 28 yaşındaki sekizinci sınıf öğretmeni Ramsey Bearse, 15 yaşındaki erkek öğrencisine çıplak fotoğraf gönderdiği gerekçesi ile tutuklandı.



